萬聖節團體加入「贈興」喪屍館扮嘢大賽紛登場

還有不足一星期就是萬聖節，今年不少新興節日活動乘勢冒起。有真人角色扮演推理遊戲搞手「應節」推出恐怖靈異劇本、設於「死場」的喪屍館。非牟利機構亦加入「贈興」，借萬聖節進行推廣，舉辦步行狗狗嘉年華及扮嘢大賽為導盲犬籌款。



策劃真人角色扮演推理遊戲的「犯罪派對」開業半年，首度「應節」推出萬聖節劇本，成功吸引玩厭鬼屋的年輕人參與，負責人王嘉煒不諱言，臨近本月三十一日前幾天的檔期均已爆滿，平均每日安排了四場遊戲，預計生意額較平日高出一倍。王嘉煒稱，玩家將於遊戲過程中，通過突發事件、互相質詢尋找證據，並有交收等特別任務推進情節。



有媒體公司看中荒廢多年的商場靈異氣氛，將喪屍電玩《Dead Rising 4》實境化，開設為期數周的喪屍館。該館負責人陳小姐指，遊戲原有場景是大型商場，故找上已荒廢五年的荃灣海濱廣場進行實境化，讓參加者更代入角色完成任務，該公司亦鼓勵參加者跟場內喪屍自拍留影，將相片上載至社交平台，以增加互動性。 除了商家迎戰萬聖節市道，近年本港亦相繼出現非牟利的應節活動。香港導盲犬協會將於本周日舉辦「哈囉Woof導盲犬步行嘉年華」，期間將舉行「狗狗扮嘢大賽」。商場Fashion Walk則與澳門「喪Z行」合作，於明天舉辦萬聖節街頭定向慈善賽「香港喪Z行」，為奧比斯籌款。



緊接萬聖節後的節日，有每年十一月一日及二日舉行的墨西哥亡靈節。今年藍屋首度跟地理位置鄰近的墨西哥駐港澳總領事館合作，於十一月二至四日籌辦「萬壽無疆︰藍屋x墨西哥亡靈節」。聖雅閣福群會屬下的「We嘩藍屋」項目經理蔡鈺娟表示，為使參加者體驗正宗的亡靈節，蔡鈺娟笑言，領事館人員請來墨西哥導師，率先教導藍屋街坊義工製包，以便進行廣東話工作坊，而領事人員亦將到藍屋介紹亡靈節祭壇及相關傳統，雙方參與為今次合作加添多重義意，「希望今次活動會是一場很好的文化交流。」