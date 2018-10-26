﻿「佛系」面對不治之症﻿ ﻿銀屑鬥士與頑疾共存﻿

與銀屑病共存二十多年的黎慶坤，身上幾乎每寸皮膚都會掉下這些銀色的碎屑，他試過被路人白眼；做「白老鼠」試藥無功而還。四年多前組織病友會，當上主席，他沒有疾聲抗議，但願別人知道此病沒傳染性，放下有色眼鏡。要爭的，簡單如一份尊重。



黎慶坤二十三歲時發病，那種令人無法入眠的痕癢，以及牀單上的皮屑和血水，他不會忘記。日頭如常上班，下班後躲在家裏，假日也不出門，怕被人笑，如是者三四個月，「我把房燈關了，問自己，是否成世人都這樣（躲起來），一開了燈，我就不想再關了。」



但走出房門，歧視一如預期少不免。他試過到公眾泳池游水，泳客叫救生員趕他走；到公園跑步，引來小孩好奇目光，家長如見鬼般把孩子拉走，「係好hurt（受傷害），但現在都習以為常了。」



「講明個病是遺傳的，不會傳染的，朋友多數就不會擔心。」為免刺激病情，酒肉聚會可免則免，一般社交活動則照常出席，但談到拍拖追女仔，黎慶坤直言:「你怎知個女仔點睇。」不過緣份天注定，碩士進修時認識現任太太，衝破心理關口展開追求，「難得她肯接受，不是睇我個樣，是睇個人。」



約十年前，外國研發了一款生物製劑，要找華人試藥，試藥有死亡風險，前後要見三四個醫生，注射的一小時裏，身旁要有護士密切監察，其後留院一晚，問他不怕嗎？「博得過！咁大間醫院，就算出事都有成班醫生來搶救。」



試新藥無甚效果



可惜，那款藥在他身上無甚效果。他卻笑說醫生比他更失望：「得就是bonus，唔得也無辦法。」說來輕描淡寫。



聽起來以為他是「半放棄」，但實情不是，反而積極得很。香港銀屑病友會是他和幾位病友在四年前創立，由他當主席，會員約二百人。組織病友向政府施壓，很正路，就如早前罕見病組織向特首遞信，換來藥物資助。但偏偏，銀屑病友會不走這路線。



「銀屑病友很內斂的，你見他們接受訪問，又改名又轉聲，他們怕被別人認出。」所以病友會辦的多是統計調查、醫學講座，要發聲也頂多是記者會。



試過藥不成功，連組織病友會也不容易，但黎慶坤總能一笑置之。記者笑他心態很「佛系」，他仰後哈哈兩聲。銀屑病這種「不治」之症，你不能強求擊潰它，只能與它和平共存，或許練就了人的隨遇而安，「怨也沒有用，正面一點面對吧。」



銀屑病有個俗名，叫「牛皮癬」，黎慶坤一提起便「激心」：「它不是癬，不會傳染別人。」這名字帶來的誤解，水洗也難清，但他就是不甘心，也不服氣，堅持要正名。病友會的願景不少，但這位主席最想爭取的，說到底，是一份理解和尊重。



