﻿兄弟瀟灑走出去﻿ ﻿皮藝換來一桶金﻿

「人生點都要試一次㗎啦，去啦，試啦！」陳志安瀟灑一聲，放棄了安穩的收入，與弟弟創立「兄弟皮藝」，一切從零開始。短短數年間，他們由深水埗百方呎小舖，開到五間分店，為本地手造皮革產品開天闢地，不論設計、手工和質素都媲美國際大品牌，名震國際。記者：廖俊升 攝影：黃頌偉







性格幽默調皮的陳志安，在主題樂園做了八年的表演員，接受訪談間，他不時放聲大笑，與記者談笑風生。如此生性好動，驟看此人與「文藝」兩字，可謂風馬牛不相及。



七年前的一晚，因為弟弟的一份禮物，把「坐唔定」的陳志安徹底收服，改寫了他的下半生，也改變了他的事業軌道：「弟弟很喜歡牛仔衫和牛仔褲，當時他在造一個鎖匙包。因為我們住公屋，家很小，亦沒有房間，揼揼揼揼，真的好煩！好嘈！我有一次放工回家，他將鎖匙包送了給我，我一看，嘩，真係好靚！自此我也受他薰陶，開始揼下揼下。」陳志安從此與皮藝結緣，兩兄弟在工餘時間製作皮革手機套，並於網上拍賣，短時間賣出幾百個，揼出第一桶金。



營運網店兩年，陳志安決定辭去原有的工作，全職投入皮藝事業，可惜未得到家人支持：「父母當時好反對，因為我有一份穩定的工作，而且做了八年，人工比現在的大學生還要高。他們說：『吓！你走啊？』其實他們會擔心。」



辭工創業 人生轉捩點



面對模糊的未來，對失敗的恐懼，加上家庭壓力，使內心遇上前所未有的掙扎。最後陳志安憑一口志氣，決定孤注一擲：「那時我也覺得很冒險，但現在不試，我的人生就是如此，甚麼也闖不出來。一係就試，一係就捱騾仔，人生點都要試一次，去啦，試啦！」兩兄弟破釜沉舟，賭上所有積蓄，在太子唐樓租了一個單位，創立「兄弟皮藝」。



後來他們轉戰深水埗地舖，屈於百方呎小舖，憑一款原色皮，打下今天的皮藝王國。兄弟皮藝一度開了五間分店，賣材料、工具和成品，更提供訂造產品和開設課程等，打造出一站式皮藝基地，行家也紛紛進駐大南街。今天所得到的一切，都從那小舖開始。



兩兄弟打下江山，回看創業時的舊照，陳志安總會心微笑：「那時候做小舖，每日做夠幾千元便收工，好開心。如今競爭愈來愈多，你話做到咁大，我係咪開心咗呢？要顧的東西多了，所有事都要一腳踢。以前可以同夥記去旅行，但現時不可以了。以前好還是現在好？以前好……」往昔總教人懷緬，一路走來，最珍貴的還是平淡的生活，陳志安的言語中流露出絲絲唏噓。惟歎韶華一去不返，那份平淡的幸福，只留在思憶中永久保存。



