﻿大橋通車旅業迎商機﻿ ﻿地產物流噱頭紛吸客﻿

港珠澳大橋本月二十四日通車，旅遊、地產、物流及展覽業均準備就緒，迎接大橋商機。旅遊業界將大橋塑造成景點，推出「港珠澳大橋一日遊」吸引澳門珠海客，發掘大橋「打卡」位，並順路遊覽大嶼山昂坪、迪士尼等景點；地產業界以置業送中港車牌為噱頭，吸引港客睇樓；物流業界更覬覦珠海大片物流後勤用地，紛紛與當地業界合作，物色土地作為倉庫及網購中心，釋放新界棕地，紓緩本港土地不足及物流成本上升的問題。



建造工程歷時九年、耗資近一千二百億元的港珠澳大橋本月二十四日正式通車。雖然運輸及房屋局局長陳帆日前預言，大橋通車初期車流及人流均會較少，惟旅遊、地產、物流及展覽業界仍對大橋引申的經濟效益充滿憧憬，作好準備擁抱商機。



香港旅行社協會主席胡景豪表示，業界在港珠澳大橋通車首日率先開辦「首發團」，目前報名情況理想，預料日後會有更多以大橋作招徠的旅行團，「港珠澳大橋是十大基建之一，本身已是個景點，正如西九高鐵站和當年的赤鱲角機場，也吸引不少人到訪。」



以往港人到澳門和珠海旅遊，大多先乘船到澳門，玩畢兩地後再折返乘船，變相要走「回頭路」，惟大橋開通後，胡景豪相信業界將開發「船去車返」的澳門珠海團，經港珠澳大橋回程，省卻回頭的時間。他估計業界短期內亦將發掘拍攝到大橋景色的「打卡」位置，勢成另一吸客噱頭。



地產商推買物業送車牌



除了旅遊業界抓住大橋商機，地產代理亦以「買物業送粵港車牌」為噱頭，力銷位於中山、珠海及橫琴等地的樓盤。地產代理陳小姐更表示，現時只要購買單位，即可代辦可通行港珠澳大橋的車牌，門檻最低的物業，只須十多萬元，惟購買物業後需另繳二十五萬元人民幣的費用，當中包括稅項等的雜費，「買單位就可以（送粵港車牌），中山十多萬元人民幣的商舖或酒店式公寓也有。」



專營地產旅遊的眾輝國際旅行社香港有限公司負責人陳世棠知悉，內地有大型地產發展商持有大批港珠澳大橋車牌，讓購置物業的買家以優惠價購買，甚至免費送出，以收促銷之效，「比如四百多萬元人民幣的樓盤，業主可以半價買車牌；過千萬元的別墅便免費送，等於在港買樓送車位。」陳指，地產商會將中港車牌，以及車牌所屬的公司一併「轉名」至業主名下，而業主則需按規定於首三年內繳付指定費用稅額。



香港物流協會前會長陳鏡治表示，本港物流後勤用地不足，業界需要在新界棕地作業，既面對加租壓力，亦有用地隨時被收回作住宅用途的隱憂。相反，珠海市政府早前已在當地鄰近港珠澳大橋一帶，預留近三百公頃的土地，作為物流後勤用地，業界均憧憬，可將位處新界棕地的物流倉庫及跨境網購中心遷至珠海，解決業界問題。



