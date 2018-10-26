﻿無監管欠專業認證﻿ ﻿工程潛水危機四伏﻿

上周一名工程潛水員於石鼓洲進行海底勘探工程，疑因船家開動小艇令引擎打斷其身上的聯絡繩，令他與船上工友失去聯絡，直至三日後才有人於海中發現其遺體。慘劇亦令工程潛水員的職安問題「浮上水面」。業界直言，此類工作危險性高，入行門檻卻出奇地低，不少潛水員置身於危機四伏的工作場所內，卻鮮有制度及配套保障。
現時要在港從事潛水工程，須考獲美國國家潛水教練協會發出的進階水肺潛水員，才可於建造業議會註冊成為「潛水員（建造工作）」熟練技工。根據議會數字，註冊人數持續上升，截至本年九月底，共有三百一十二人。
有逾三十年潛水工程經驗的香港職業潛水協會顧問時港浩指，目前行內活躍工程潛水員僅一百多人，當中鮮少人考取商業潛水牌照，行內多數以舊帶新的形式進行培訓，新人或由水上照應的潛水幫工開始做起，取得一定年資後晉升為潛水員或潛水隊長，下水負責做工程，惟他有感，行之已久的制度愈見崩壞，近年業界的不良操作增加，影響潛水工程安全。
低價搶標 雜工代經驗工
時港浩不諱言，部份業界以低價搶標，隨後設法節省成本，其中一個辦法是減聘經驗人手，令行內現時經驗較淺的潛水工程人員佔據多數，「以前有兩個潛水員下水，如今只剩一個真正落手工作，另一個不下水的潛水員只持運動潛水牌照，亦從未接受商業潛水訓練，有時判頭找零經驗的人參與工程幾天只為湊齊所需人數。」
聘用無經驗人員的情況，亦見於水上照應員。時港浩坦言，該崗位入行門檻低，工人只需持有俗稱「海上平安卡」的船上貨物處理基礎安全訓練課程資歷、一般地盤的平安卡即可，遂有業界以人工少三分之一的雜工，取代具有基本潛水知識的幫工，惟雜工不懂潛水，更不知如何應對突發情況。
資深潛水教練張衞雖無教授商業潛水，卻坦言有多名學生畢業後從事潛水工程，「香港相關的從業員多數是做三行工人出身，學識潛水之後入行。」他指出，外國將潛水工程列為商業潛水，屬工程專業項目，從業員一般教育水平較高，但本港未有相關監管，業界以學徒制在職培訓新人，令工種難以專業化，並出現技術差異，「香港潛水工程不能潛太深水，否則會出現技術問題。」