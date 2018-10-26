﻿言語治療支援SEN﻿ ﻿學界憂分配不均﻿

為進一步支援SEN（有特殊教育需要）學生，新一份《施政報告》將增撥資源，下學年起開設校本言語治療師職位，初擬兩至三所學校一組聘請一名校本言語治療師，學界雖歡迎新措施，惟擔心多校共用言語治療師，將造成分配不均。有校長指出，屆時言語治療師工作量繁重，僅能短暫留校，難以處理所有個案。



新一份《施政報告》提出多項特殊教育新猷，包括自一九至二○學年起，分三年在公營中小學開設校本言語治療師職位，讓多所學校組成群組，聘請校本言語治療師，協助有言語障礙或其他SEN學生。由於過去十年間，大部份中小學均以招標形式，為SEN學生外購言語治療服務，新措施將改變學校使用言語治療服務的方式。



聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成坦言，過去不少學校購買言語治療服務時，傾向揀選收費相宜的機構，「由於收費是按次數計算，收費愈便宜，即代表服務次數愈多，可惠及更多學生。」他相信，日後學校自組群組聘請校本言語治療師，可提升服務質素及次數，「如果由一名言語治療師服務兩所學校，每周至少有兩日在同一所學校服務，可更緊貼SEN學生的情況。」



讓學校組成群組聘請校本言語治療師，原來在學界並非新鮮事。荃灣商會學校早於三年前，已與另外兩所學校共同聘請一名言語治療師。該校校長周劍豪坦言，由於學生人數較另外兩所學校為少，故只一學年分得三十天的言語治療服務日數，未能全面照顧學生需求，「校內暫時有九名學生須接受言語治療，但事實上，需要接受治療的學生人數應有更多，只是評估報告未完成而已。」



校長冀新政彈性處理



為照顧校內的SEN學生，鳳溪第一小學一直有外購言語治療服務，以及舉辦言語治療活動。該校校長朱偉林表示，上學年共有七十名SEN學生，須接受言語治療訓練，平均每星期面見治療師一至兩次，現時已有十四名學生康復。他認為，學校組成群組聘請校本言語治療師的做法，會令一般學校難以適從，運作起來亦相較複雜，「假設由三所學校聯校聘用，要考慮服務對象人數、由哪所學校『掛單』、假如發生事故應由哪個單位負責等。」故他建議當局應提高彈性，新職位由私人言語治療中心提供，讓治療師到「群組學校」協助語障學生。



關注特殊教育支援的立法會議員張超雄表示，過去學校一直使用價低者得的形式購買言語治療服務，現改由學校組成群組聘請校本言語治療師，校方未必懂得聘請合適的治療師。他又認為，由多於三所學校共同聘請言語治療師，有機會成為教育心理學家的「翻版」，一個教育心理學家處理六所學校，難以妥善處理所有個案。獅子會中學校長林日豐不諱言，新措施下，言語治療師工作量之繁重，儼如「巡迴演唱」，僅能短暫留校，難以處理所有個案，甚至發生延誤評估等的問題。



朱偉林建議，學生人數多於一千人的學校，應獲額外資源獨立聘請一名言語治療師，「最理想必定是『一校一言語治療師』，讓治療師在課堂以外為學生提供輔導，同時在中英文課觀察學生情況，同時協助推行校內言語治療相關的活動。」



