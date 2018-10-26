﻿陪癱瘓兒走康復路﻿ ﻿超人媽媽成「脊髓專家」﻿

新一期《東周刊》報道，十六年前一場滑雪意外，讓過着幸福生活的潘黃美玲成為脊髓神經科的半個專家，目的只為陪長子走復康路。潘太的兒子阿海在該場意外後半身癱瘓，求醫聽得最多的診斷結果是「醫唔好」，但她堅信醫學不斷進步，還成立脊髓損傷基金會推動相關的臨牀試驗，致力教育公眾保護脊椎。



潘太曾是別人眼中無憂無慮的少奶奶，但十六年前其長子阿海在日本滑雪遇上意外，背脊着地從此半身不遂。事發時阿海僅十六歲，潘太得悉後馬上與家人飛往日本，日本醫生對病情的解說，她似懂非懂。當時她追問日本主診醫生，阿海能否重新行路，醫生只說：「行到，但唔跑得。」後來在日本一位較高級的主任醫生跟她「不，沒可能。」主診醫生所說的「行到」，原來是指可以攙扶而行，不是她理解的完全康復。



醫生斷症後，潘太未服輸。其中過來人，飾演「超人」的美國演員克里斯多夫‧李維在自傳中提及一名脊髓神經專家John McDonald，潘太看後馬上與女兒前往芝加哥約見該專家。專家雖然束手無策，但他說：「說『不可以』很簡單，只有那些不斷探索未來的人，才會發掘到現在不能，但將來會成事實的方法。」



潘太她馬不停蹄到芝加哥、台灣及北京拜訪醫生及科學家，期間在香港遇見全球脊椎治療權威、新澤西州羅格斯大學神經科學系教授兼系主任楊詠威。「以往的專家只說研究停留在實驗室測試階段。要等十至十五年才能應用在臨牀上，但楊醫生是我見過唯一有野心一試臨牀測試的人。」楊詠威的研究，距離真正應用言之尚早，但潘太深信只要不放棄，目標就在咫尺。



建立基金會推臨牀試驗



潘太與林李婉冰等幾位好朋友於○四年成立香港脊髓損傷基金會，籌款支持相關研究。在科研成果未面世前，鼓勵阿海、以及一班脊髓傷患者，像健全人士一樣在輪椅上積極過精采每一天。



患病初期，阿海情緒低落，謝絕所有社交活動，潘太於是四出造訪科研人員，獲悉的醫學新知轉告阿海，鼓勵他「研究員也沒有放棄，你更不能言棄。」潘太多番鼓勵及陪同下，阿海在輪椅上重過正常生活，並在家完成本港高中課程，之後成功考入加拿大的哥倫比亞大學，獲得商學學士學位。二○○九年完成大學課程後返港，他更成為香港輪椅籃球隊隊長，代表香港參與亞洲殘疾人運動會輪椅籃球資格賽。



