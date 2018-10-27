假情郎跨國網騙 52人落網 逾百癡情女被呃1.1億

本港警方聯同馬來西亞及新加坡執法人員，破獲一個以馬來西亞為基地的跨國網上情緣行騙集團，行動中三地警方共拘捕主腦在內五十二人，其中本港拘捕二十八人；案中有一百四十七人墮網戀陷阱，涉款逾一億元，有一百名港女子被騙，其中一名五十六歲女事主，損失逾二千六百萬元。



警方表示，較早前調查網上情騙案時，發覺一個以馬來西亞為基地、針對亞洲人的跨境網上情騙集團，騙徒分佈馬來西亞、本港及新加坡。經過情報交流及部署後，三地警方上周四開始展開代號「曙光」行動。連日行動三地共拘捕五十二人，涉及一百四十七宗網上情騙案，涉款逾一億一千萬元。警方在本港拘捕二十八人，受害人有一百零一人，一百人為女姓，近六成年齡由三十一至五十歲，部份為白領及專業人士，涉及款項近五千五百萬元，其中一名五十六歲女事主損失二千六百四十萬元。馬來西亞及新加坡共有四十六宗，共涉款約五千五百萬元。



港星馬警方聯手搗破



警方稱，行動中在馬來西亞拘捕兩名非洲籍男子及一名中國籍女子，三人相信為集團主腦，集團在社交平台開設大量帳戶，利用虛假資料訛稱來自歐美及在東南亞工作的專業人士，例如工程師、軍人、醫生、跨國企業高層，甚至假冒英超聯曼城足球隊的球星行騙。騙徒又利用網上即時翻譯軟件功能的通訊系統，將英文翻譯成不同文字，與受害人溝通，以不同藉口騙取金錢。



72歲婦獻戶口洗黑錢



警方稱，在港被捕二十八人，全部涉嫌借出戶口給集團用作收款及洗黑錢。其中一名七十二歲被捕婦人，聲稱一年前在網上認識自稱是馬來西亞商人的「情郎」，對方訛稱用女事主銀行戶口買樓會獲折扣，因而不虞有詐被騙。警方又稱，集團利用高科技犯案，警方同時呼籲事主，一旦發現受騙要即時報警，減少損失。



本地史上最大一宗網上情騙案上月被揭發，一名本港六十六歲女商人，被網上情郎騙去一億八千萬元。