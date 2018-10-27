國泰洩私隱成苦主 黃鳳嫻促修例防遲報

國泰航空外洩近一千萬客戶私隱資料，由知悉至公佈，延遲七個月，引發不滿。國泰向中招客戶發電郵通知，其中包括消委會總幹事黃鳳嫺，她表示無奈，呼籲其他苦主留意自己各帳戶有沒有異常交易，以備索償可能性。消委會亦要求當局修改法例，規定機構外洩私隱後須限期披露。有中招、損失八項個人資料的市民「嬲爆」，斥國泰隱瞞，以後不選乘。



國泰及港龍航空周三公佈，今年三月約九百四十萬乘客資料被不當取覽，當中包括乘客姓名、護照及身份證號碼、住址及信用卡資料等。黃鳳嫺接受本報訪問時，語氣無奈，指自己也中招，但慶幸只有姓名及電話號碼外洩。



黃鳳嫺呼籲受影響客戶，即使已收到國泰通知電郵，亦必須跟進「究竟損失多少資料」，以及了解潛在影響。她提醒有份「中招」的市民密切注視自己各帳戶交易，一有異常，須查證是否被不法份子取用。



受害人索償困難



被問受害人可否向國泰追討賠償，黃鳳嫺坦言比較困難，須有十足證據，證明損失由國泰外洩資料所致。但她認為今次事件反映企業儲存大量客戶個人資料，存在外洩風險，又指現時沒有相關法例規定資料外洩要通報及時限，比外國法例落後。消委會將向相關部門反映，要求完善有關法例，一旦機構外洩客戶資料，須限時公佈及向消費者詳細交代，讓客戶可即時保障自己權益。



苦主之一林先生向本報表示，已對國泰完全失去信心，事件令他感到震驚，指自己除信用卡資料外，其姓名丶職業丶身份證號碼、旅遊證件等八項個人資料全外洩。他質疑「點解件事要查咁耐」，又指客戶在被洩漏資料期間，「若有損失又不知，點算！」他批評國泰隱瞞事件，強調「以後都唔會再搭國泰！」