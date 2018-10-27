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金管局優化「轉數快」流程

2018-10-27 列印
　　針對「轉數快」系統出現漏洞問題，金管局昨完成直接扣帳授權服務（eDDA）檢視，要求儲值支付工具營運商和銀行採納優化流程提升對用戶的保障，包括：用戶會收到銀行發出的電話短訊以確認開設eDDA；用戶需從有關銀行戶口作一次轉帳到自己的電子錢包，以確認電子錢包用戶是銀行戶口持有人；用戶亦需通過銀行雙重認證。

　　為提供更全面保障，這些優化流程除了應用在經「轉數快」系統進行的直接扣帳服務外，亦應用在其他不經「轉數快」系統進行的直接扣帳服務。為配合優化流程，這兩類直接扣帳服務已被暫停，但可望下周開始陸續優化流程去啟動。

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