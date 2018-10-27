為提供更全面保障，這些優化流程除了應用在經「轉數快」系統進行的直接扣帳服務外，亦應用在其他不經「轉數快」系統進行的直接扣帳服務。為配合優化流程，這兩類直接扣帳服務已被暫停，但可望下周開始陸續優化流程去啟動。
金管局優化「轉數快」流程
為提供更全面保障，這些優化流程除了應用在經「轉數快」系統進行的直接扣帳服務外，亦應用在其他不經「轉數快」系統進行的直接扣帳服務。為配合優化流程，這兩類直接扣帳服務已被暫停，但可望下周開始陸續優化流程去啟動。
假情郎跨國網騙 52人落網 逾百癡情女被呃1.1億
本港警方聯同馬來西亞及新加坡執法人員，破獲一個以馬來西亞為基地的跨國網上情緣行騙集團，行動中三地警方共拘捕主腦在內五十二人，其中本港拘捕二十八人；案中有一百四十七人墮網戀陷阱，涉款逾一億元，有一百名港...
2018-10-27
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習近平高規格會見安倍 確認建新時代中日關係
日本首相安倍晉三訪問中國之旅昨日踏入第二日。他連續訪問了兩位中共最高領導人，國家主席習近平和總理李克強。習近平在與安倍的見面會上表示，過去數年兩人多次表明希望改善及發展兩國關係，雙方將確認，為建立「新時代」的中日關係。昨晚安倍伉儷與習近平夫婦共晉晚餐，外界指北京罕見高規格款待日相。 習近平在會上表示，過去數年兩人多次表明希望改善及發展兩國關係，中日作為世界主要經濟體，正常及健康的關係，有助兩國根本利益，今年是中日和平友好條約締結四十周年，兩國正面對新的發展機遇，在中日兩國共同努力之下，兩國關係好轉，重回正常軌道。安倍晉三表示，通過這次訪華，希望推動日中關係，從競爭到...
2018-10-27
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法國「蜘蛛人」 成功攀爬「蒼鷺塔」
法國「蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）周四徒手攀爬倫敦金融區四十六層高的「蒼鷺塔」（Heron Tower）大樓，引發群眾圍觀，導致附近街道封路，出現交通阻塞。但他成功攻頂後，遭警方拘捕。五十六歲的羅伯特，在沒有繩索或安全設備情況下，花了約一小時爬上二百三十公尺高的蒼鷺塔，導致下方街道交通中斷。 羅伯特周四徒手攀爬倫敦金融區四十六層高的「蒼鷺塔」引發大批群眾好奇圍觀，及爭相舉機拍攝。警方接報後隨即趕到現場，並封閉附近道路。羅伯特爬上大樓頂後，警方早已守候，以他擾亂公眾秩序為由，把他拘捕。倫敦金融區警方批評，羅伯特此舉造成「日常運作大亂」，對那時在蒼鷺塔內外的民眾安...
2018-10-27
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尚悅‧嶺318萬入場
新界西北群盤大戰，其中恒地及新世界合作發展的元朗尚悅‧嶺，日前突擊開價，公佈首批101伙價單，雖然最高折扣只有3%，但不少開放式及一房戶折實價「3」字頭，最低入場費317.67萬，料將掀起新一輪入票熱...
2018-10-27
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人幣貶值 恒指連挫五周
市場焦點重回中美關係，兩國元首下月底在G20峰會會晤或添變數，加上人民幣受壓，港股繼日前失守25000關後，表現依然乏力，最多跌405點，低見24589點，再創17個月低位，收報24717點，跌276點。恒指全周累跌843點，連續五周下跌，錄得三年以來最長跌勢。 港股跟隨外圍反彈，高開37點報25031點，早段於25000關好淡爭持，惟隨後因人民幣匯價受壓，在岸價曾失守6.96水平，創近10年半低位，拖累中港股市走勢向下。上證指數失守2600關，恒指曾低見24589點，創年內新低，收報24717點，挫276點或1.11%，四日累瀉1435點。國指曾跌穿一萬大關，收報...
2018-10-27
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紅軍新招闖關「卡」 改造人出馬
利物浦領隊高普向來擅於改造球員，最新傑作是把翼鋒梳頓沙基利變身進攻中場。這名瑞士國腳得高普激活傳送能力，專心為鋒線提供彈藥即綻放異彩，今晚英超有力率紅軍主場大勝卡迪夫城，讓球主客和讓兩球「主勝」照去馬。 （Now621台今晚10:00直播） 去季效力史篤城的沙基利曾被前曼聯守將加利尼維利指責毫無鬥志，經常不協防禍及球隊跌落英冠，故今夏轉投利物浦也不被人看好。不過，主帥高普要求嚴格，此子直言重燃雄心，本身出色的傳球能力也獲高普活用，上場歐聯作東4:0大勝貝爾格萊德紅星，高普便派翼鋒出身的他改任進攻中場，後者即有建樹送上助攻。 變身攻中強化鋒線 對於全新的角色，沙基利坦...
2018-10-27
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精選香氛 入手攻略
不同的香氛，能散發不同氣質，難怪都巿男女都喜歡在家裏放置多種香氛，來配襯當日的打扮和心情，最近四大香氛品牌於朗豪坊Beauty Avenue專櫃推出限定優惠，多款限量版套裝會以低至半價發售，香水迷不能...
2018-10-27
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親口公佈香港婚禮詳情 阿嬌賴弘國 12.18註冊 12.20擺酒
37歲的鍾欣潼（阿嬌）與29歲、台灣「醫界王陽明」賴弘國5月在美國舉行浪漫婚禮，12月會在港註冊及擺酒；原來二人日前已入紙排期註冊完婚，阿嬌亦透過語音短訊，親口報喜謂：「好開心終於入咗紙，可以公佈12...
2018-10-27
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巴士的點評——建設港珠澳大橋的艱辛故事
港珠澳大橋終於通車，這條耗資過千億元的大橋，是世界最長的跨海大橋。建設起來，殊不輕易，當中包含很多有血有淚的故事。 幾個月前，我先看了港珠澳大橋島隧工程公司總工程師林鳴的訪問，再去參觀港珠澳大橋，聽工程專家介紹這十多年來建橋克服的超多困難。港珠澳大橋的特色是在海中心東西兩面建兩個巨型人工島，然後兩個島用六點七公里的沉管海底隧道連接。 首先，要建造這兩個巨大的人工島，就要面對極大挑戰，如果採用傳統的挖淤泥、堆砂造島的方式，要花兩、三年的時間，最後總工程師林鳴採用了一種新方法。工程人員把巨大鋼製圓筒插入海牀，圍成一個圓圈，然後再填海造島，使用這個創新方法，令到造島工程大幅縮短至...
2018-10-27
- 太量微觀——中國普惠金融可助脫貧
- 太陽底下——偷得浮生半日閒
- 非誠勿遊——日本第一
- 營爆生活——呵護你對眼睛
- 任意行——中英劇團《解憂雜貨店》
- 新‧潮——提起濟州，即時想到的就是島上秀麗連綿的海岸線，以及由火山熔岩經過多年演化而成的城山日出峰。濟州在古代是名為耽羅的獨立王國，文化跟韓國本土有異，情況就像沖繩之於日本一樣。濟州保留了不少當地文化特色和民俗傳統，當然，就算你不太懂得這個島嶼的歷史，你也會被這裏的自然風光和悠閒節奏吸引。近年不少韓國人也紛紛興起移住濟州的念頭，我的韓國好友也早在數年前離開首爾到濟州生活。近期我認識的韓國藝術巨匠李曰鍾，比這些年的濟州移住風潮走得更前，因他早在差不多三十年前已毅然放棄首爾的教職，前往濟州生活至今。
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馬場浮世繪——秋季天皇賞利大熱馬
周日跑馬地賽事進行期間，馬會將會轉播在日本東京競馬場舉行的一級賽秋季天皇賞，此賽近年已經成為日本全年所有一級賽裏，最利熱門的一場賽事。查由二○○○至二○一七年的十八屆賽事裏，有九屆是由大熱門勝出，另外最近連續三年亦是由大熱門馬勝出。 至於今屆大熱門馬，應是應屆大阪盃冠軍「文雅之士」和去年日本盃亞軍「金之霸」兩駒之中其中一匹。 馬場浮世繪
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