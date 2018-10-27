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17月嬰醫療事故 多注九倍氯胺酮

2018-10-27 列印
　　醫院管理局新一期《風險通報》揭露多宗醫療事故，其中一名十七個月大男嬰，因腎積水及輸尿管腎盂連接處阻塞，須進行腎臟掃描。

　　一位醫生處方兩種鎮靜劑無效後，打算為男嬰安排注射氯胺酮，但男嬰被注射超出九倍的氯胺酮，更一度因氧氣不足，被送至兒科深切治療部，幸好男嬰逐步恢復知覺，亦無併發症。醫管局建議，醫護人員須加強檢查，確保藥物、劑量、病人、程序及時間均是正確。

　　醫療風險警示事件包括為一宗手術／介入程序後遺留醫療物料在病人體內的個案；兩宗住院病人自殺個案及一宗在錯誤部位施行程序個案。
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