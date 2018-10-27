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海洋公園鬼屋命案遺屬索償

2018-10-27 列印
　　海洋公園去年九月發生奪命意外，大學生張朝傑在鬼屋內被從天而降的棺木擊中頭部致死，為樂園開業逾四十年來首宗致命事故。張的家屬入稟高等法院，向海洋公園索償。　　死者家屬前日入稟高等法院，控告海洋公園疏忽引致死者死亡，要求索償。

　　原告依次為死者張朝傑的遺產管理人Cheung Rewadee及家屬Cheung Kam Fong，控告海洋公園於去年九月十六日下午二時，因疏忽致他人死亡。有報道指，張偕女友到「活埋凶間」玩遊戲，由鬼屋一樓睡棺材到地下，其後疑因走錯方向，進入非遊人進入的機械操作區，被另一個下降的棺材夾中頭近頸部位置，陷入昏迷，經送院診治發現張因頸部受傷窒息致死。

　　海洋公園發言人回應指，職員曾向死者指示正確前進方向。失足墮樓，事件未有可疑，列作有人從高處墮下處理。
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