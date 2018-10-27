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港人居內地繳稅 譚耀宗：有五年寬限期

2018-10-27 列印
　　港人現可申請內地居住證，在內地居住，但內地明年一月起將實施新的《個人所得稅法修正案》，任何人每年在內地住滿一百八十三日，都要按照內地稅率報稅。人大常委譚耀宗表示該例設有五年寬限期，在居住第五年離境三十日即可獲豁免。

　　人大常委譚耀宗昨日與國家稅務總局官員在北京會面後，相關稅項為全球慣性做法，但存有彈性。他表示，港人在內地居住超過一百八十三日便要計數，但相關稅項有五年寬限期。譚耀宗指，港人可以每年在內地居住超過一百八十三日，但到第五年時離開內地出境超過三十日，計算將會中斷，寬限期會重新再計算。

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