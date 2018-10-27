港鐵外判工誤闖西九內地口岸區

同場的陳帆昨日在會上表示，一地兩檢安排運作暢順，個多月來已有超過一百六十萬人次通關。當被問到一地兩檢條例要早在九月四日生效，陳帆回應，一地兩檢屬首次實施，在通車前十九日生效條例，是為了內地人員安裝及測試內地口岸區的裝置，兩地人員亦需要溝通和熟習安排。
另外，陳帆又被問到是否有內地執法人員在口岸區內留宿及內地口岸區人員數目，陳帆回應指知道內地方面有夜更人員在口岸區內進行維修保養工作，無相關人員留宿。
本港警方聯同馬來西亞及新加坡執法人員，破獲一個以馬來西亞為基地的跨國網上情緣行騙集團，行動中三地警方共拘捕主腦在內五十二人，其中本港拘捕二十八人；案中有一百四十七人墮網戀陷阱，涉款逾一億元，有一百名港...
2018-10-27
日本首相安倍晉三訪問中國之旅昨日踏入第二日。他連續訪問了兩位中共最高領導人，國家主席習近平和總理李克強。習近平在與安倍的見面會上表示，過去數年兩人多次表明希望改善及發展兩國關係，雙方將確認，為建立「新時代」的中日關係。昨晚安倍伉儷與習近平夫婦共晉晚餐，外界指北京罕見高規格款待日相。 習近平在會上表示，過去數年兩人多次表明希望改善及發展兩國關係，中日作為世界主要經濟體，正常及健康的關係，有助兩國根本利益，今年是中日和平友好條約締結四十周年，兩國正面對新的發展機遇，在中日兩國共同努力之下，兩國關係好轉，重回正常軌道。安倍晉三表示，通過這次訪華，希望推動日中關係，從競爭到...
2018-10-27
法國「蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）周四徒手攀爬倫敦金融區四十六層高的「蒼鷺塔」（Heron Tower）大樓，引發群眾圍觀，導致附近街道封路，出現交通阻塞。但他成功攻頂後，遭警方拘捕。五十六歲的羅伯特，在沒有繩索或安全設備情況下，花了約一小時爬上二百三十公尺高的蒼鷺塔，導致下方街道交通中斷。 羅伯特周四徒手攀爬倫敦金融區四十六層高的「蒼鷺塔」引發大批群眾好奇圍觀，及爭相舉機拍攝。警方接報後隨即趕到現場，並封閉附近道路。羅伯特爬上大樓頂後，警方早已守候，以他擾亂公眾秩序為由，把他拘捕。倫敦金融區警方批評，羅伯特此舉造成「日常運作大亂」，對那時在蒼鷺塔內外的民眾安...
2018-10-27
新界西北群盤大戰，其中恒地及新世界合作發展的元朗尚悅‧嶺，日前突擊開價，公佈首批101伙價單，雖然最高折扣只有3%，但不少開放式及一房戶折實價「3」字頭，最低入場費317.67萬，料將掀起新一輪入票熱...
2018-10-27
市場焦點重回中美關係，兩國元首下月底在G20峰會會晤或添變數，加上人民幣受壓，港股繼日前失守25000關後，表現依然乏力，最多跌405點，低見24589點，再創17個月低位，收報24717點，跌276點。恒指全周累跌843點，連續五周下跌，錄得三年以來最長跌勢。 港股跟隨外圍反彈，高開37點報25031點，早段於25000關好淡爭持，惟隨後因人民幣匯價受壓，在岸價曾失守6.96水平，創近10年半低位，拖累中港股市走勢向下。上證指數失守2600關，恒指曾低見24589點，創年內新低，收報24717點，挫276點或1.11%，四日累瀉1435點。國指曾跌穿一萬大關，收報...
2018-10-27
利物浦領隊高普向來擅於改造球員，最新傑作是把翼鋒梳頓沙基利變身進攻中場。這名瑞士國腳得高普激活傳送能力，專心為鋒線提供彈藥即綻放異彩，今晚英超有力率紅軍主場大勝卡迪夫城，讓球主客和讓兩球「主勝」照去馬。 （Now621台今晚10:00直播） 去季效力史篤城的沙基利曾被前曼聯守將加利尼維利指責毫無鬥志，經常不協防禍及球隊跌落英冠，故今夏轉投利物浦也不被人看好。不過，主帥高普要求嚴格，此子直言重燃雄心，本身出色的傳球能力也獲高普活用，上場歐聯作東4:0大勝貝爾格萊德紅星，高普便派翼鋒出身的他改任進攻中場，後者即有建樹送上助攻。 變身攻中強化鋒線 對於全新的角色，沙基利坦...
2018-10-27
不同的香氛，能散發不同氣質，難怪都巿男女都喜歡在家裏放置多種香氛，來配襯當日的打扮和心情，最近四大香氛品牌於朗豪坊Beauty Avenue專櫃推出限定優惠，多款限量版套裝會以低至半價發售，香水迷不能...
2018-10-27
37歲的鍾欣潼（阿嬌）與29歲、台灣「醫界王陽明」賴弘國5月在美國舉行浪漫婚禮，12月會在港註冊及擺酒；原來二人日前已入紙排期註冊完婚，阿嬌亦透過語音短訊，親口報喜謂：「好開心終於入咗紙，可以公佈12...
2018-10-27
港珠澳大橋終於通車，這條耗資過千億元的大橋，是世界最長的跨海大橋。建設起來，殊不輕易，當中包含很多有血有淚的故事。 幾個月前，我先看了港珠澳大橋島隧工程公司總工程師林鳴的訪問，再去參觀港珠澳大橋，聽工程專家介紹這十多年來建橋克服的超多困難。港珠澳大橋的特色是在海中心東西兩面建兩個巨型人工島，然後兩個島用六點七公里的沉管海底隧道連接。 首先，要建造這兩個巨大的人工島，就要面對極大挑戰，如果採用傳統的挖淤泥、堆砂造島的方式，要花兩、三年的時間，最後總工程師林鳴採用了一種新方法。工程人員把巨大鋼製圓筒插入海牀，圍成一個圓圈，然後再填海造島，使用這個創新方法，令到造島工程大幅縮短至...
2018-10-27
周日跑馬地賽事進行期間，馬會將會轉播在日本東京競馬場舉行的一級賽秋季天皇賞，此賽近年已經成為日本全年所有一級賽裏，最利熱門的一場賽事。查由二○○○至二○一七年的十八屆賽事裏，有九屆是由大熱門勝出，另外最近連續三年亦是由大熱門馬勝出。 至於今屆大熱門馬，應是應屆大阪盃冠軍「文雅之士」和去年日本盃亞軍「金之霸」兩駒之中其中一匹。 馬場浮世繪
2018-10-27