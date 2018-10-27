港鐵外判工誤闖西九內地口岸區

廣深港高鐵香港段上月正式開通，在立法會討論高鐵一地兩檢條例的小組委員會上，保安局副秘書長丘卓恒被議員問到，高鐵通車後，是否出現過港方人員誤闖內地口岸區事件，丘回應指高鐵通車後，有港鐵外判工誤闖內地口岸區，被當局透過閉路電視發現即時跟進；也有香港人在內地口岸不適，港方救護人員獲准進入內地口岸區，將傷者送往伊利沙伯醫院。



同場的陳帆昨日在會上表示，一地兩檢安排運作暢順，個多月來已有超過一百六十萬人次通關。當被問到一地兩檢條例要早在九月四日生效，陳帆回應，一地兩檢屬首次實施，在通車前十九日生效條例，是為了內地人員安裝及測試內地口岸區的裝置，兩地人員亦需要溝通和熟習安排。



另外，陳帆又被問到是否有內地執法人員在口岸區內留宿及內地口岸區人員數目，陳帆回應指知道內地方面有夜更人員在口岸區內進行維修保養工作，無相關人員留宿。



