東方紗廠拆剩一幅牆連毗鄰地皮27億易手

整體樓市淡靜，大手買賣卻停不了，《星島日報》獲悉，樓齡六十四年、曾被列作三級歷史建築物、最終拆剩一幅牆的土瓜灣前東方紗廠舊址，連同毗鄰工業地皮，剛以二十七億易手。該古老廠房曾是工業遺迹，如今成為一幅待建的地皮。



土瓜灣前東方紗廠舊址因政府保育不力，而被拆剩一幅牆。知情人士透露，一名買家在討價還價後，迅速拍板以二十七億元購入，交易以買賣公司進行。新買家為一家中資大型發展商，看中該項目佔地龐大，加上位處未來沙中線，購入作為土地儲備。



上址原業主為中資投資者灝天發展有限公司，於二○一○年七月趁市況低潮，向澳門賭王傅老榕後人購入東方紗廠，以及向楊氏老牌家族購入好收成項目，作價共六億元，是次帳面獲利二十一億元，物業升值約三點五倍。



東方紗廠舊址及毗鄰的前好收成空運中心，分別佔地二萬二千五百方呎及四萬五千方呎，合共約六萬七千五百方呎，所位處位置早於二○○三年獲批重建住宅，可建樓面達約五十七萬方呎。地皮仍屬工業契，以今番易手價計算，樓面呎價約四千七百三十七元。



須統一業權才可重建



上述地皮位處綜合發展區內，該發展區面積龐大，共約二十七萬方呎。有測量師指出，但凡綜合發展區，於動工重建時，整個區域須要作統一規劃，才能啟動重建，過程不容易，這亦是上述兩地皮雖然獲批住宅，十五年來未動工的原因。



地產界人士形容，新買家中資發展商需統一業權，或取得其他綜合發展商區內各方同意，才得以重建，區內既有小業主持有的工廈，亦有慈善機構，要統一意見闖關，相信是一項艱巨的工程。



普縉集團企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典表示，綜合發展區重建困難，尤其面對土地業權分散的情況，使綜合發展區倡議人提交重建申請前，須要先整合業權，惟業權整合需時，要取得共識肯定有不少障礙。



他指，政府於一九七六年開始把「綜合發展區」地帶納入分區計劃大綱圖內，以增加土地使用效率，同時有效加快市區重整。然而，政策執行及落實上，往往遇上不同障礙，拖慢土地發展及房屋供應。



