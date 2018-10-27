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張建宗：「與司局長同行」將擴大規模

2018-10-27 列印
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　　由扶貧委員會籌劃，今年首辦的「與司局長同行」計劃，曾獲政務司司長張建宗（見圖）讚揚有助問責官員能夠深入了解年輕一代對於政府工作的看法，他透露明年會擴大規模，除司局長外，適用對象更擴展至特首、常任秘書長，甚至警務處處長及消防處處長，安排學生擔任一日的「工作影子」，期望學生藉體驗，訂立生涯規劃的目標。

　　另外，張建宗昨日出席「生涯規劃教育研討會」時指，粵港澳大灣區發展令香港未來就業前景亮麗，充滿發展機遇，期望教師啟發學生及早了解興趣，又指政府將多方面協助青年發展未來，包括由青年發展委員會向學校撥款，加強商校合作，以提供更多實習及交流機會予他們，並會透過建立網上平台，發放就業市場分析資訊。

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