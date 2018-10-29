旅發局怒斥：無公德心 電波干擾破壞 玩謝無人機騷

旅發局一連四天在中環海濱舉行的「美酒佳餚巡禮」，原在前晚於維港上空的一百部無人機砌圖匯演，竟遭人惡意破壞，以干擾器發射強力訊號搗亂，導致四十多部無人機墮海或損毀，令昨晚「巡禮」閉幕前的匯演被逼取消。旅發局總幹事劉鎮漢直言「很憤怒」，斥破壞者搞垮這項創意表演，是「好無公德心」，值得譴責。



旅發局總幹事劉鎮漢昨天對傳媒稱，原訂前晚六時半舉行的無人機匯演，當一百部無人機起飛數秒後，電腦系統顯示出現不正常，在船上的供應商指訊號受嚴重干擾，即時控制無人機返回基地，其間有四十多部墮海或損毀。由於承辦商在短時間內無法再造四十部無人機及設定程式，故取消昨晚的匯演。他續指，經警方調查後，發現控制無人機的訊號受外來干擾。



美酒佳餚閉幕前匯演取消



劉鎮漢對本報透露，局方籌備無人機匯演逾半年，近一星期投入安裝及綵排，希望顯示香港有能力推出這個具創意演出，讓市民和旅客欣賞，他形容「同事工作辛苦」，冀為「美酒佳餚巡禮」十周年加入有聲有色的節目。對於有人搞破壞，他感到「好憤怒」，直斥破壞者「好無公德心」，理應受譴責。



旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興披露事發過程，供應商發訊號指揮無人機飛上維港空中後，受到外來干擾，無法到達各自的預定位置。洪指，當初考慮到「巡禮」在岸邊舉行，故選擇在海上表演，並在海面劃出封閉區，表演期間禁止船隻出入，而供應商過去兩年在各地表演均無出事。損失方面，他指屬商業機密，未能透露，但失去四十多架無人機，每架值數萬港元。



警方證實不涉黑客入侵



劉鎮漢接受本報查詢時稱，事故發生後，起初以為有黑客入侵電腦定位系統；警方調查後證實電腦無被入侵，是有人發出干擾訊號。他強調，無人機有雙重安全設定，以保證不容易飛墮傷人，一是裝有「Homing Device（自動回航系統）」，當收不到指示訊號，懂得自行飛返基地，二是在飛行區上空設置五十米乘五十米的立體空間，當無人機飛出了這範圍，會自動徐徐墮下，以免撞傷人。



據悉，疑有人在網上購買了干擾無人機訊號的發射器，在「巡禮」附近甚至場內發出強力訊號，故意導致無人機墮海。劉鎮漢指，「巡禮」是一項開心活動，不想對入場人士搜身，而今年「巡禮」受市民和遊客歡迎，首兩天入場人數已比上年增加逾兩成。他強調，局方會致力令往後每一屆「巡禮」辦得有聲有色，吸引旅客訪港。