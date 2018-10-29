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自製干擾裝置 淘寶六百元有售

2018-10-29 列印
　　干擾無人機的全球定位系統，易如反掌。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，相關干擾技術並不難取得，花費兩千港元以內便可以在網上購得相關干擾器的模件，再加裝上大型天線，便可發出訊號，干擾無人機的飛行。方保僑又指，裝置的模件不含違法品，但干擾行為或被控不誠實使用電腦罪。

　　相關GPS漏洞由科研公司及大學研究發現，只需價值約二百二十五美元（約一千七百港元）的簡單器材，加上特別的算式，即可發出僞裝的GPS訊號，把目標導航系統引導往錯誤的路徑。至於工具則只需一枝筆、天線、HackRF One SDR無線電、電話外置充電器及Raspberry Pi即可造出自製干擾裝置。

　　本報記者發現，在淘寶網上，有賣家以低至六百元人民幣一件，出售聲稱可以干擾無人機的模件。
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