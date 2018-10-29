﻿內地槍販網上售軍火﻿﻿稱可拆件當水貨運港﻿

黑槍氾濫？警方近期接連破獲「軍火庫」，檢獲數十支真槍、數千發子彈及逾百件槍枝組件，當中大部份槍械疑是經郵購再組裝，槍械來源備受關注。據悉，有內地槍販從美國訂購大量槍械，然後走私往內地轉售圖利，當中包括重火力的AK47步槍及小型如「掌心雷」手槍；記者假扮買家與槍販聯絡，對方更教路可在內地購槍偷運來港。



記者近期通過影片分享軟件，發現有夾附「賣槍廣告」片段的盜版電影，經下載觀看，片中可見有人在荒野中，手持配備了滅聲器的手槍開火，之後畫面寫有微信和QQ號碼、日期為今年五月十八及二十八日的內地報章。



記者其後扮買家成功聯絡槍販「G」，對方表示有槍械出售，並根據記者要求發送不同槍械圖片，當中包括有重火力槍械、俄羅斯出產的AK47步槍亦有售賣，開價十萬元；袖珍手槍如掌心雷Beretta(貝瑞塔) 950 Jetfire，售價五萬元，絕非仿製。



﻿AK47步槍索價十萬元﻿



「G」稱，購買方法行規是「先款後貨」，買家須先經網上支付系統或銀行櫃員機付款，貨物可送往全國大部份省市，但不包括西藏、新疆和港澳地區。「G」向記者稱，有方法將槍械運往香港，槍械可在送抵深圳後，向水貨客謊稱要求攜帶玩具槍、氣槍過關，之後將槍械組件分拆，付費安排數人分批帶往香港。但「G」拒絕透露是否有香港買家。



警方上周在西貢一村屋單位，檢獲近二十支懷疑槍械，以及逾二千粒子彈等，拘捕一名七十歲姓劉男子，調查後他已被落案控告一項無牌管有槍械及彈藥罪，今日在觀塘裁判法院提堂。據悉，該男子為劉以禮，九八年曾干犯機鐵香港站北地盤的短樁案，事後被判囚二十個月；以及九九年曾涉嫌無牌藏有大批軍火被判囚三年。



