曼城近七場各賽事豪取六場勝仗，攻守表現均無懈可擊，近期入球停不了的中場貝拿度施華揚言要在今晚英超獨腳戲再下一城，相信藍月面對今季遇強即屈的熱刺可反客為主，重奪榜首，客勝無問題！（Now621台周二凌晨4:00直播） 曼城在上月歐聯主場1:2不敵里昂，之後各戰線七仗錄六勝一和不敗佳績，期間入二十球失一球，盡顯霸氣。葡萄牙中場貝拿度施華今季深受領隊哥迪奧拿重用，目前英超九輪有八次正選上陣，此子坦言要在今晚延續近兩場球會賽事入兩球的腳風︰「哥帥對球員的要求很高，我會迎合他所需求的，繼續為球隊作出貢獻。」 貝拿度施華腳風順 相反，熱刺今季在英超及歐聯賽場與利物浦、國際米蘭、...

2018-10-29