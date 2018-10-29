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貨源來自美國槍店

2018-10-29 列印
■槍販與記者的部份洽購槍械對話。
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　　大批外國製造槍械經內地轉售，走私途徑成謎，槍販「G」聲稱從美國槍店訂購後，一度以香港作為走私中轉站，但近期已更改走私路線。消息稱，身處美國或菲律賓等國的「代購」人士會收費協助購槍，再將槍械「拆件」郵寄往本港。

　　槍販「G」透露，其貨源均來自美國槍店，訂購後經走私渠道取貨，「去年還從美國(走私)到香港，然後(香)港轉內地！」不過，他說近期香港「風聲緊」：「現在換路線了，走別的關口！」

　　消息人士稱，可合法售槍的美國槍店，有美籍人士會充當「代購」，協助海外客戶訂槍，並將槍械組件分拆郵寄菲律賓、泰國等東南亞國家。

  據悉，槍販客戶主要為內地人，當中以黑幫份子及槍癡為主，香港客戶較少。本港海關不時從郵遞渠道查獲槍械，前年十二月二十一日，關員在赤鱲角機場亞洲空運中心一個來自菲律賓的郵包內，搜出一支曲尺手槍和彈匣等。



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