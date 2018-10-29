英律師擬發起向國泰集體索償

國泰航空及其全資子公司港龍航空日前爆出洩露近一千萬乘客的個人資料，部份受害人有多達八、九項資料外洩，而國泰竟要查七個月才公佈，不理受害人期間會否有損失，事件激嬲全球客人。有英律師行擬發起海外集體索償行動，為持歐盟護照受害者索償，預料每人或可獲得最多約一千五百英鎊賠償。但有本地法律界人士指，相關法律行不適用於港人，即使持有英國國民（海外）護照BNO亦不可加入，但港人可以身心受創理由，向國泰要求賠償。



歐盟英公民料可獲賠1.5萬元



英國一間律師行SPG Law於網頁中聲稱，可以透過歐盟五月生效的《通用數據保障條例》，以集體法律行動於海外向國泰要求索償，受影響乘客可以洩露資料帶來不便和被人打擾等理由向國泰追討賠償，預計每名受影響乘客可獲賠償一千五百英鎊，折合約一萬五千港元。



可以身心受創為由索償



法政匯思召集人蔡騏指，相當條例只適用於歐盟和英國公民。若港人想向國泰提出民事索償，必須證明身心和實際上的損失，或因洩漏資料而導致信用卡被盜用，就可以成為證據去申索。



