﻿李斯特城班主維猜﻿ ﻿直升機墜毀生死未卜﻿

英超上周六賽後發生意外悲劇。由李斯特城班主、泰國「皇權集團」主席維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）擁有的直升機，起飛後不久疑因機件故障，失控墜毀。當局暫未公佈傷亡情況。有報道引述消息指，事發時維猜、其女兒及李斯特城領隊佩爾在機上，各人生死未卜。球會發聲明指，正與當地警方處理這宗「重大事件」。



事發在當地時間周六晚上八時許，當時李斯特城主場以一比一賽和韋斯咸，雙方賽事結束後，維猜的私人直升機在主場館皇權球場起飛，不久下墜至球場二百米外的一個職員停車場，現場火光熊熊，消防於晚上八時三十八分接報即到場灌救，二十分鐘後將火撲滅。



李斯特城領隊或在機上



據了解，涉事直升機可載二十人。《英國廣播公司》引述接近維猜家人的消息指，維猜當時在涉事直升機內，又指李斯特城領隊佩爾亦「可能」隨維猜一齊登機。路透社引述接近球會的消息指，維猜觀看球賽後，走到球場中央草坪，登上私人直升機離開，機上除了維猜外，還有他的女兒、兩名機師以及另一名乘客。



有目擊者稱，直升機起飛初時正常，但不久機尾螺旋翼故障，直升機失控打轉墜地，傳出爆炸巨響。球會李斯特城發聲明稱，會全力協助警方及緊急部門調查，但並無透露其他信息。泰國免稅店公司皇權國際集團發言人拒絕回應事件。有球迷到李斯特城主場外擺放鮮花。



《每日郵報》指，李斯特城門將卡斯柏舒米高在事發現場附近，目睹災難發生後，即刻衝到墜機地點，見到屬於班主直升機爆炸後，即場痛哭。《英國廣播公司》體育評述員史汀格（Ian Stringer）表示，事發後現場氣氛沉重，皇權球場接待處一片寂靜，而球隊職員及李斯特城一隊的球員都在哭。



