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泰國華僑創免稅店王國 全球富豪榜列388位

2018-10-29 列印
　　現年六十一歲、英超李斯特城班主維猜，出生於泰國華裔家庭，於一九八九年創立免稅店品牌皇權集團，是泰國旅遊零售業的巨頭。據報，他認識泰國政商界領袖，亦曾贊助皇室慈善活動。《福布斯》估計他的生意皇國價值四十九億美元，在泰國富豪榜排名第五，全球排第三百八十八位。

　　維猜於二○一○年以三千九百萬英鎊，當時折合約四億八千萬港元，收購當時仍在英冠的李斯特城，翌年成為球會主席。在其注資下，李斯特城成績穩步上揚，並於二○一五至二○一六球季重返英超，更讓創會一百三十二年的李斯特城首次贏得英超聯賽冠軍，堪稱體育史上的神話。
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