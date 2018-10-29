「玉兔」行蹤飄忽周五最接近本港

超強颱風「玉兔」行蹤飄忽！天文台預測「玉兔」將於本周三進入南海，但它受季候風補充的相互作用影響，其中心風力將減弱至強烈熱帶風暴級別。至於「玉兔」直撲香港的機會，天文台預測「玉兔」於本周五最接近香港。截至昨日下午四時，超強颱風「玉兔」集結馬尼拉之東北偏東約九百公里，預料向西南偏西移動，以時速約十八公里移向呂宋以東。天文台表示，「玉兔」會於今、明兩日移向呂宋，本周三進入南海的可能性略高，其後會逐漸「拗腰」由偏西轉向偏北移動。本周後期南海北部風勢頗大。



天文台科學主任莊思寧指，「玉兔」受季候風補充的相互作用影響，預料其進入南海後將「減弱得好快」，周五最接近本港，並在香港東南面約二百五十公里位置掠過，而中心風力將跌至每小時九十公里，屬強烈熱帶風暴級別。



台灣目前正受「玉兔」的外圍環流影響。台灣中央氣象局昨天清晨發出長浪訊息，其中在台東凌晨錄得約三米高巨浪，由台東往返綠島的渡輪已於昨早十時起停駛。台灣的中央氣象局表示，「玉兔」周三將以強颱風之姿靠近台灣，雖不會直接影響台灣天氣，但屆時若產生共伴效應，北部、東北部將出現局部大雨。