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「升降機資助計劃」明年三月首輪申請

2018-10-29 列印
　　《施政報告》推出二十五億元「優化升降機資助計劃」，預計明年三月底開始接受首輪申請，但若有大廈在計劃開始前已展開工程，並符合條件，當局也會考慮資助。

已動工亦可獲資助

　　發展局局長黃偉綸在網誌表示，留意到有大廈或在計劃推出前，已需更換老化升降機，為避免推遲優化工程，大廈若於計劃明年開始接受申請前，已展開或正就升降機的優化工程招標，而在《施政報告》宣佈計劃時尚未完工，並滿足招標程序規定，當局願意在計劃開始後，一併考慮有關工程的資助申請。每部升降機的資助額為工程費用六成，上限五十萬元，年滿六十歲或以上長者自住業主，可獲額外津貼，上限為每個住宅單位五萬元。

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