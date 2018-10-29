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狂徒出海向﻿遊艇﻿﻿潑紅漆﻿

2018-10-29 列印
■涉事遊艇停泊觀塘海濱道對開的避風塘。
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　　車輛及店舖被淋油刑毀經常發生，但遊艇被淋紅油刑毀則罕見！一名船長昨日返回視察停泊觀塘海濱道對開避風塘的遊艇時，赫然發現船尾位置被歹徒淋潑紅色漆油，於是報警。警員到場調查後，列刑事毀壞處理，並聯絡船主了解歹徒刑毀動機。

　　現場為海濱道對開避風塘內海面，涉事遊艇長約四十米，七米闊。

　　警方表示，昨晨六時，三十九歲姓梁船長，返回現場海面視察遊艇時，發現船尾遭人潑淋紅色漆油刑毀，於是報警求助。

　　水警到場調查，發現船尾沾有面積約三米乘三米的紅油，警方在現場未有檢獲盛載漆油的容器，懷疑歹徒犯案後將之一同檢走。經初步調查後，案件列刑事毀壞處理，稍後會聯絡船主，以了解歹徒向遊艇潑淋紅油刑毀動機。案件交東區警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

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