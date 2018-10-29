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驅車「打保齡」　女司機連毀七鐵騎

2018-10-29 列印
　　跑馬地發生驚險交通意外！昨午一時許，一名三十五歲姓曾女司機駕駛一輛自訂車牌私家車，沿普善街往山村道回家途中，車駛至普善街十一號對開時，曾女報稱突感不適，私家車隨即失控，撞向右邊電單車泊車位，如打保齡般撼跌七輛電單車，部份被撞損毀。

　　涉及意外的女司機一度被嚇至花容失色，幸未有受傷。警員接報到場調查及聯絡有關車主，女司機事後表示願意向電單車主作出賠償。意外真正原因有待警方調查。

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