最難忘85億元私煙案追兇緝主謀 ﻿「廉署神探」 余振昌﻿﻿榮休﻿

曾專責調查「前特首曾蔭權案」及「前政務司司長許仕仁案」的廉政公署執行處處長（政府部門）余振昌，將於下月榮休。他接受《星島日報》訪問時表示，在廉署三十九年，最深刻難忘的是早年偵破的八十五億元私煙案，當時唯一證人被殺害，但他堅持不為案件「冚旗」，改由追兇方向調查而成功破案。



在廉政公署服務三十九年的「廉署神探」余振昌（余Sir），將於下月二日退休。他回想自己一九七九年八月在反貪情緒高漲的情況下加入廉署。余振昌中七畢業後，曾於報館負責銷售工作一年，之後在一中學聚會中，從執行處處長（私營機構）朱敏健口中得知廉署聘請助理調查主任。年輕時滿腔熱血，他想為廉潔社會風氣出一分力，最後選擇加入廉署。



問及最難忘的一宗，余Sir重提八十五億元私煙案，「因為這宗案件情節複雜，由傳統貪污事件去到極點，轉變成兇殺案。」私煙案唯一證人徐道仁被滅口，余振昌要親到新加坡認屍，他對事件依然歷歷在目，認為對方滅口正是要自己結束案件，他不忿就此「冚旗」，轉由緝兇方向著手，成功查出主謀。



對於近年有不少批評，質疑廉署質素下降，余Sir承認，署方的確曾經歷重大變化，如執行處前副處長徐家傑、前署理執行處首長李寶蘭事件都為署方帶來衝擊。不過他認為，廉署抗逆能力高，每次經歷事件都會檢討及優化制度，又指近年多了涉及跨境及科技的貪污案件，增加蒐證難度與調查時間，或令外間產生不同揣測。



余振昌形容，在廉署工作是一條具有挑戰性但孤單的路，不能與他人分享工作內容，需要強大抗逆能力驅動自己繼續走下去，距離「終點」仍有數天。他寄語，廉潔並非與生俱來，希望下一代繼續維護這個崇高的核心價值。



