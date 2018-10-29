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澳門中聯辦發訃文讚鄭曉松清正廉潔

2018-10-29 列印
■鄭曉松的遺體將會在內地火化，喪禮也會一切從簡。 資料圖片
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　　澳門中聯辦主任鄭曉松早前在當地住所墮樓身亡，澳門中聯辦昨日發出訃文，讚揚鄭曉松是中國共產黨的優秀黨員，忠於職守、敢於擔當，堅持原則、清正廉潔，在不同崗位做了大量富有成效的工作。另外，對於鄭曉松的離世深感惋惜及悲痛，同時對於其家人致以親切的慰問。

　　訃文指出，鄭曉松去年九月擔任澳門中聯辦主任後，他認真地執行一國兩制方針及澳門基本法，積極謀劃澳門長遠發展，雖然身患疾病依然忘我工作，為一國兩制事業作出積極貢獻，對他的不幸離世，深感惋惜及悲痛。

骨灰安放八寶山公墓

　　中央領導及中央組織部、國務院港澳辦等中央有關部門，澳門特區政府等有關方面，對鄭曉松離世表示沉痛哀悼，並向他的親屬表示親切慰問。

　　訃文表示，根據中央簡化喪事安排有關規定，尊重親屬意願，鄭曉松後事從簡辦理，遺體將於近期在內地火化，骨灰安放於北京八寶山革命公墓。



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