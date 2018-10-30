湘少周四喪禮 紅顏知己避露面 炳江不申離獄 老太同缺席

本報得悉，新鴻基地產前主席、帝國集團主席郭炳湘的安息送別儀式，於本周四上午十一時在中環聖約翰座堂舉行，正在赤柱服刑的胞弟郭炳江決定不向懲教署申請暫時出獄出席亡兄的喪禮，原因是考慮到屆時將有不少政商界人士出席，大批傳媒將到場採訪，保安或存漏洞，也避免引起混亂。消息指，湘少紅顏知己唐錦馨不會現身，而郭老太郭鄘肖卿不會出席儀式，以免白頭人送黑頭人。記者：徐曉伊



消息指，終年六十八歲的郭炳湘生前活躍於政商界，相信本周四大批生前好友、富豪、生意夥伴，以及新地和帝國集團員工等會出席其安息送別禮，送湘少最後一程，當天湘少會由其八名生前好友扶靈，當中包括長實集團董事局主席李澤鉅等。其後，遺體送往火化。安息送別禮由香港聖公會教省秘書長兼聖公會聖約翰座堂堂牧的管浩鳴法政牧師主持。



八好友扶靈 包括李澤鉅



湘少遺孀李天穎及其家人早前聯絡警方，為免送別禮人擠混亂，當日早上警方會在聖約翰座堂入口兩旁設置鐵欄，安排傳媒記者在圍欄兩旁拍攝各來賓。安息送別禮約一小時完成，根據湘少遺孀李天穎及三名子女名義發出的訃聞，家人會將帛金撥捐予「膳心連基金」及「聖公會聖基道兒童院」兩所慈善機構。



本報早前報道，郭炳江已於本月初獲懲教署批准，由兩名懲教人員押送下到港安醫院，聯同胞弟郭炳聯一起探望兄長，三兄弟五年多來首次「破冰」相聚，共處約半小時。郭炳江得知胞兄的安息送別禮將會吸引大批傳媒，為免人多造成混亂，決定不再向懲教署提暫時離獄申請，即他不會參加兄長的送別儀式。



另外，過去二十多年在湘少身邊的紅顏知己唐錦馨，據悉不會在喪禮上出現。而近九十歲的郭老太郭鄺肖卿不會出席儀式，以免白頭人送黑頭人。



郭炳湘於今年八月二十七日深夜於大宅突然中風暈倒，被送入醫院搶救，其後一直在港安醫院，據知，其腦幹死亡至無法支持器管運作，直至本周六早上院方在家屬同意下為郭炳湘拔喉，其妻李天穎及家人於翌日發出公告，指郭炳湘入院後以來，得到醫護人員悉心照顧，對各親友以及商界友好的懇切關懷與問好致謝。同日晚上新地亦發聲明，對集團前主席郭炳湘離世深表哀痛，謹向其家人致以深切慰問。