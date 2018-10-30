﻿港鐵周六日半價 「謝罪」﻿ 恐平日推優惠客量大增

本月十六日早上港鐵四條路線同時跪低，大批市民上班受阻，怨聲載道，港鐵曾承諾減價回饋乘客，昨天公佈詳情，將於本周六和周日減票價，成人視乎車程減近一半至略多於一半，而長者、小童則只付一元。被質疑為何不在平日減票價益打工仔，港鐵解釋，若平日繁忙時間推票務優惠，擔心客量增加，帶來不穩定因素。



立法會鐵路事宜小組委員會昨討論港鐵四條齊故障事件，港鐵車務總監劉天成再次致歉，並兌現港鐵承諾，在十一月三日至四日一連兩日推一次性乘車優惠，成人這兩天乘搭港鐵，車資等同小童票價，視乎車程減近一半至略多於一半。



至於特惠乘客包括長者、小童、學生，每程只收一元。



多名議員不滿港鐵在周末周日才減價，議員田北辰認為四線停頓，上班族受累，為何港鐵在周末周日才減價，指港鐵搞錯了回饋對象，而議員區諾軒批評港鐵作出「惡意安排」。劉天成回應指，若在平日繁忙時間推出票務優惠，擔心會為客量增加不穩定因素，認為在周未周日推優惠，較為穩當。



議員批評懲罰機制沒阻嚇性



至於早前有議員批評當日港鐵未有安排免費接駁巴士疏導乘客，港鐵車務營運總管鄭群興解釋，因為當時只有十輛巴士可以調配，而事故影響覆蓋面廣，認為巴士不能發揮應有作用，故集中資源維持有限度列車服務，並加快復修。



會上有議員批評現時的懲罰機制對港鐵沒有阻嚇作用，又問四線故障是否作四宗事故計算，抑或只當一宗。



運房局局長陳帆回應指，認同要對港鐵處罰，並責成港鐵在兩個月內提交調查報告。他明白市民和議員對罰則有意見，又指若現有機制未能反映列車事故的嚴重性，政府不排除會檢視機制。



