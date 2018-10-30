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天文台長澄清：「玉兔」襲港機會僅20%

2018-10-30 列印
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　　超強颱風「玉兔」減弱，降級為強颱風，繼續逼近南海中部，而它直接影響香港的機會，亦由早前的二至三成，下降至低於二成。

　　天文台表示，昨午四時強颱風「玉兔」集結在馬尼拉之東北偏東約四百九十公里，預料向西移動，時速約十八公里，移向呂宋。根據天文台的預測路徑圖，「玉兔」明早以颱風姿態闖入香港八百公里範圍，周四早上進入四百公里範圍，強度已減弱為強烈熱帶風暴，周五進一步減弱為熱帶風暴，並於周六早上離開本港四百公里範圍，而其風力正在減弱。

　　對於網媒報道聲稱「玉兔料入南海後減弱，路徑多變，美國預測其將於香港登陸」，天文台台長岑智明(見圖)回應指，「玉兔」登陸香港的機會概率低於百分之二十，質疑該網媒報道錯誤。



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