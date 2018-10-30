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美股中段升112點

2018-10-30 列印
　　美國股市本周首個交易日大幅高開，杜指繼續中段向好，報二四八○○點，升一百一十二點；納指則報七一五三點，跌十四點。滙控美國預託證券價格見六十三點八四港元，升零點二九港元；騰訊則見二百五十六點三二港元，跌三點六八港元。紐約期金報每盎司一千二百三十二美元，跌三點八美元；紐約期油則報每桶六十七點三四美元，跌零點二五美元。

　　美國國際商業機器(IBM)作出轉型最大的交易，以每股一百九十美元收購全球最大混合雲服務供應商Red Hat，較後者上周五收市價高六成三。
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