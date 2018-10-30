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環保大道貨車失事　交通大阻塞

2018-10-30 列印
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　　將軍澳有交通意外，阻塞交通大動脈。現場為將軍澳環保大道近邵氏影城，昨日下午三時，一輛運送氣體樽的貨車失事撞山坡，貨車整個翻倒，橫臥於路面，氣體樽散落一地（見圖）。

　　警員及消防員接報到場，一度封閉一段環保大道往將軍澳工業村及出九龍方向一段快線，導致現場交通水泄不通，車龍排到觀塘繞道近麗港城。車龍於數小時後消散，交通回復正常。封線期間，有在工業村上班的市民表示，於環保大道落車徒步近二十分鐘，才返回辦公室。

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