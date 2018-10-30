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﻿危坐女否認自殺﻿﻿句鐘後墮樓傷﻿

2018-10-30 列印
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　　決意尋死，女子兩度跳樓，終受重傷。昨日一名女子於荃灣一座大廈危坐，有人見狀報警，警員到場將她勸離。不料警員收隊後一小時，女事主重返現場，並由高處墮下，重傷昏迷。

　　現場為荃灣青山公路多層停車場大廈（見圖），昨日上午八時許，一名三十八歲姓李女子，危坐於大廈六樓，有途人見狀報警。

　　警員到場調查，女事主自稱在做運動拉筋，而非打算自殺。當時她情緒平靜，而且現場並無發現遺書，警員於是勸她離開現場，並與她乘電梯返回地面，案件列作誤會處理。怎料警方收隊後約一小時，女事主返回現場，並由高處墮下，跌進花槽重傷昏迷。

　　救護員趕至為她急救，並送往瑪嘉烈醫院醫治。警方於現場調查，初步相信事件無可疑。消息指，事主有情緒病記錄。

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