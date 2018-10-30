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昂坪360董事總經理請辭

2018-10-30 列印
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　　昂坪360表示，董事總經理關敏怡（見圖）早前已向董事局請辭，十二月十五日離職。董事局已展開招聘程序，會在適當時候公佈接任人選。董事局對關的呈辭決定表示尊重，並感謝她過去多年的貢獻。

　　關敏怡回應指，對董事局的信任及支持心懷感恩，現在是讓自己定立新目標及追求其他事業發展的適當時候。

　　關敏怡於二○一一年加入昂坪360，於一四年接任董事總經理一職，曾帶領團隊成功完成首個纜索更換工程，提升纜車運作的安全及可靠度。其間公司亦曾於一五年及一七年分別榮獲美國有線電視新聞網絡（CNN）及《今日美國報》譽為「世界十大最佳纜車」之一。

　　昂坪纜車體驗和大澳文化深度遊的行程，連同天壇大佛及寶蓮禪寺一併獲TripAdvisor於一八年推介為「亞洲十大最佳旅遊體驗」第二名。

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