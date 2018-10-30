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瑪麗新手術治心瓣減併發症

2018-10-30 列印
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　　隨著本港人口老化，心瓣疾病漸趨普遍，不少長者心臟功能逐步退化，長遠可危及性命。瑪麗醫院今年七月引入「經心尖微創二尖瓣修復術」，從病人左胸切開四厘米傷口，再以導管植入人工腱索，重新固定垂脫部份。新技術較傳統開胸手術及內窺鏡手術風險更低，減少併發症出現機會，惟目前病人須自付十八萬元手術成本，而且器材只用一次，不能重用。

　　瑪麗醫院心胸外科顧問醫生陳泰良（見圖）指，新微創手術特別適用於高齡長者，因毋須開刀及接駁體外機器以代替心臟角色，估計出現嚴重併發症如中風等的機會，低於百分之二。

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