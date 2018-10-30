﻿大橋首個周日﻿人流旺 ﻿「金巴」﻿日後將加班疏導

港珠澳大橋通車首個周日，三地俗稱「金巴」的穿梭巴及直通巴服務，均出現供不應求情況，在香港、珠海及澳門口岸均出現長長人龍，候車處一度有過千人排隊。大橋巴士營運商解釋，人流回程時間集中，超出預期，已派全數一百二十部巴士疏導，但人流實在太多。



港珠澳大橋開通後，首個周日迎來人流高峰，截至晚上八時，客量高達六萬七千人次，創大橋通車以來新高。不過，三地穿梭巴及直通巴服務出現供不應求情況，各口岸均現排隊人龍，昨日早上，香港口岸前往澳門的穿梭巴士「金巴」車站，再次出現大量旅客排隊，但其後人龍已逐漸消散。



廣東港珠澳大橋穿梭巴士有限公司董事長張廣友接受電台訪問時指，星期日下午五時三十分後，大批人流集中於香港口岸，情況超出預期，未來會安排全部二十部雙層巴士在繁忙時段，接載旅客往返三地，呼籲乘客盡量避免在高峰時段出發，如要觀賞大橋，建議於下午二時至三時出行。



對於有報道指，珠海「金巴」司機疑因不滿同工不同酬，集體「放飯」抗議。張廣友表示，沒有發生這回事，指三地司機每過橋一次有六十元至八十元薪酬，但承認底薪各有不同。



運輸及房屋局局長陳帆亦表示，周日傍晚六時至晚上八時出現排長龍的情況，主要是旅客都集中在那時段歸家，令人流太多，強調「金巴」的班次數量足夠，並依足當局行車安排。他續指，局方將與營辦商檢討，如周末調配更多巴士疏導，提供多些資訊，讓旅客選擇。



旅遊界議員姚思榮認為，使用大橋需求仍在，相信旅客不會因為過去兩日的混亂情況而減少，他促請三地就混亂情況作檢討。姚補充指，港珠澳大橋開通不足一星期，現時可總結經驗，但必須由政府協調巴士營運商，估計過渡期需三個月至半年。



