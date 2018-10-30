逾16萬人參加美酒佳餚巡禮

第十屆「美酒佳餚巡禮」一連四日的活動前日結束，規模比往年更大，今年參與人數高達十六萬八千人，較往年上升一成八，也是最多旅客參與的一屆，旅客人數高達一萬九千人，較去年約上升兩成。活動也有多項「首次」，包括首次有無人機在維港上空表演、首設多項電子支付方法及首設環球小食區等。



另外，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興昨日回應多部無人機失控墮海或損毀事件，他在電台節目引述營運商表示，調查的初步結果顯示，電腦程式無受到影響，是有外來干擾令無人機飛行時無法接觸信號，又指現時未能肯定是否屬惡意攻擊，但可肯定與周邊舉行的演唱會無關，並非是電波干擾來源，因兩者所用的波段不同，不會互相干擾。



