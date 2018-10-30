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涉偽造進出帳紀錄 ﻿找換店職員﻿﻿與200萬元同「失蹤」﻿

2018-10-30 列印
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　　找換店疑上演監守自盜，二百萬元被盜走！旺角一間找換店，一名職員懷疑監守自盜，將一筆二百萬港元匯款款項盜走，並偽造出納收據，其後該名職員人間蒸發，打算瞞天過海。找換店老闆發現並未成功匯款，於是報警求助，警員現場追查失蹤職員下落，列作盜竊案處理。

　　現場是旺角亞皆老街一十八號一間找換店，一名年約二十多歲的男職員，於該找換店工作一個多月，昨晨致電找換店老闆表示收到一筆約二百萬的匯款，老闆吩咐他將款項匯至內地客人的指定戶口。

　　昨日下午約一時，找換店老闆接獲通知，指一筆約二百萬港元的匯款，並未如期匯到內地，於是翻查有關進出帳紀錄，發現該筆款項不知所蹤，而有關出納收據則涉嫌偽造，而該男職員亦告失蹤，遂懷疑有人監守自盜，於是報警。警方到場調查，現正追查失蹤職員下落，列作盜竊案處理。

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