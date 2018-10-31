﻿「魂歸來兮 哀我何悲」《天龍八部》 大俠金庸 去若朝露

武俠小說泰斗金庸（原名查良鏞）撒手塵寰。近日身體變得虛弱的金庸，昨午在養和醫院逝世，享年九十四歲。金庸創作的多部武俠小說膾炙人口，其一生共寫下十五部經典作品，由首部《書劍恩仇錄》至最後《鹿鼎記》，均在兩岸三地擁有萬千讀者，以其小說頭一個字，可以拼成「飛雪連天射白鹿 笑書神俠倚碧鴛」，總結其不凡的創作生涯。



香港資深傳媒人員聯誼會昨晚發出消息，出任該會榮譽會長的金庸，昨日傍晚在家人陪伴下，於養和醫院逝世，享年九十四歲。據內地傳媒報道，金庸昨午五時離世，他並沒有留下甚麼遺言。據報道，金庸今年身體一直不太好，疑器官出現衰竭，說話也不太清晰。其家人稍後會公佈金庸的死訊，並籌備舉行小規模葬禮，不對外開放，但其後會安排一次公眾的追思會。



專欄作家陶傑接受本報查詢時說，十多日前到金庸家中作客，見他身體十分虛弱，估不到那一次是見他的最後一面。



疑器官衰竭 享年94歲



金庸一九二四年三月十日於浙江海寧市袁花鎮出生，是書香世家之後，「一門七進士，叔侄五翰林」。他在一九四八年移居香港，早年在《大公報》和《新晚報》擔任記者、翻譯和編輯的工作，五十年代以筆名「金庸」在報刊上撰寫連載武俠小說，紅極一時。



左手寫社評 右手寫小說



五九年，他與中學同學沈寶新合創《明報》，並撰寫《神鵰俠侶》，其後大部份小說都在《明報》發表，而他的政論亦具有影響力。九一年《明報》上市，九三年金庸宣佈退休，將《明報》集團售予于品海。金庸憑着一枝神筆，獲得「左手寫社評，右手寫小說」的美譽。



除了文學及傳媒界，金庸曾踏足政圈，任香港《基本法》起草委員會委員、全國人大常委香港籌委會委員等。一九八八年聯同查濟民提出《雙查方案》，被批評方案過於保守，阻礙香港民主發展，引發大專生到《明報》報社門外焚燒《明報》抗議。



辦報影響政界文化界



自古才子多風流，金庸一生共經歷三段婚姻和一次暗戀。其第一任妻子杜冶芬，因太太背叛而離婚收場，二人沒兒女；第二任妻子朱玫，二人婚後育有兩子兩女，惟二人性格不合，加上金庸四十三歲時邂逅比他年輕二十七歲的林樂怡，最終與朱玫離婚。據悉，其長子聞知二人離婚後，在美國自縊身亡，終年只有十八歲，成為金庸一生最大的遺憾。金庸排除萬難展開一段忘年戀，尤珍惜與林樂怡的相處，二人執手偕老。相關新聞刊P4及P50版



