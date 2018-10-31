﻿15部巨著銷量逾億﻿﻿ 鄧小平也是金庸迷﻿

查良鏞將「鏞」一分為二，創作筆名「金庸」。有人說金庸是一個神話、一個奇蹟，他將武俠小說發揚光大，成為一代宗師。「金庸迷」遍佈全球，從國家領導人、諾貝爾獎得主到普羅大衆，「只要有華人的地方，就有金庸的小說」。鄧小平早年接見金庸時說：「你的小說我讀過，我們已經是老朋友了。」



金庸從一九五五年開始撰寫《書劍恩仇錄》，到一九七二年以《鹿鼎記》封筆，共著有十五部武俠小說。有統計顯示，金庸的武俠小說平均每部再版達一千次以上，其中單行本再版次數最多的是《天龍八部》，逾二千一百二十四版，其次是《鹿鼎記》，達二千一百二十版；兩岸三地總銷售量連同盜版在內，累計逾一億。



著作列入中學課程



金庸的小說讀者遍佈全球各個階層，從已故國家領導人鄧小平、國民黨中央前主席蔣經國、著名科學家兼諾貝爾獎得主楊振寧及李政道、著名數學家陳省身等，到專業人士、政要、教授、市民及學生等，都是「金庸迷」。一九八一年七月，金庸獲時任國家領導人鄧小平接見，當日鄧小平一見面就說：「你的小說我讀過，我們已經是老朋友了。」



金庸小說情節氣象萬千，每每奇峰突起，出人意料。其首部作品《書劍恩仇錄》確立其獨特的寫作風格。其後《射鵰英雄傳》是金庸小說高峰。其《神鵰俠侶》再創大變革，故事主題與核心價值改變了，由郭靖為國為民不惜犧牲自我，到楊過與小龍女相戀，小說主線由集體的國家大事，轉移至個人的兒女私情。最後一部作品《鹿鼎記》反映現實，主人公韋小寶雖不學無術，卻總是逢凶化吉、飛黃騰達，是金庸對「做壞事的人往往反而易成功」的社會現況，作出反諷。



金庸的著作在中港的教育界獲列入中學課程，對教育所作的貢獻，代代相傳。中國教育部早前便將《射鵰英雄傳》其中一章，稍加修改後列入初中教材。本港方面，教育局亦將金庸的作品《射鵰英雄傳》納入為預科的中國語文及文化科的指定課外讀物之一。金庸屢獲殊榮，曾獲香港（及海外）文學藝術協會頒授「當代文豪金龍獎」，亦獲政府頒發最高榮譽大紫荊勳章。多間國際頂尖學府如香港大學、北京大學、英國牛津大學及劍橋大學等，亦向他頒授榮譽院士、博士等榮銜。



