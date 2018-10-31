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行山女飛鵝山迷途未尋回

2018-10-31 列印
　　前日在飛鵝山報警稱迷途失蹤女子仍未尋獲。前日傍晚六時許，警方接獲一名自稱二十五歲女子報案求助，指她身在飛鵝山行山期間迷途。事主稱她身穿身穿黑衫黑褲。據悉，女事主報案時用沒有SIM卡的手機，撥112國際求救號碼報警。

  警員及消防員隨即登山搜救，但入黑仍無發現，暫時收隊。昨晨九時，警方、消防連同民安隊，連續第二日登山搜救，政府飛行服務隊直升機亦一度出動在附近山頭搜索，至昨入黑仍無發現，搜索行動仍然繼續。

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