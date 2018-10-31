周日見千人長龍 巴士供應不足 ﻿直金巴倘﻿﻿增班次或須加價﻿

港珠澳大橋上周通車，即大受旅客歡迎！開通後首個周日，被稱為「金巴」的穿梭巴及直通巴的候車處，於中港澳三地均大排長龍，一度有逾千人排隊。直通巴士聯會副理事長陳宗彝表示，人龍現象只為一股熱潮，若增加班次，或須增加票價。



港珠澳大橋世紀通車後，除提供交通上的便利，宏偉大橋配以日落的美麗景色更成了三地市民一個全新的旅遊景點。



而在上周日，過多旅客致「金巴」供不應求，候車處更大排長龍。



直通巴士聯會副理事長陳宗彝表示，不少旅客在日落前回程，令人流集中在傍晚六時至八時。他又指，司機已放棄休息和用膳時間投入工作，以應付人潮，更透露周日「金巴」已經少於一分鐘一班車，較招標文件的「五分鐘一班」更緊密，屬超額完成。



陳宗彝續指，業界將在今個星期六起，提供超過二百班來往三地的直通巴士，並在全港多區增設巴士站，相信可協調分流一萬人次。他又建議，三地政府應有機制地協助控制人流。



司機行車玩手機遭投訴



就「金巴」供應問題，張建宗昨在行政會議中表示，運輸署會與營辦商及就有關方面理順事件。



回應周日的情況時，張表示突然的人流增加一定會造成影響，而當局會與營運人士保持聯繫，提供足夠的交通工具。



此外，近日網上流傳片段，一名澳門乘客稱在本月二十八日晚，由觀塘APM坐「港澳一號」直通巴士返澳門。該名乘客稱見司機駕駛期間，只顧玩手提電話，雙手更一度離開軚盤近半分鐘。直通巴有乘客抵澳門後向車站人員投訴。據報，巴士公司回覆指「會嚴厲處理事件」。不少網民批評該巴士司機罔顧他人安危。



