長洲覆核王覆核法援被撤敗訴

三年前長洲居民郭卓堅入稟申請司法覆核，要求法庭下令政府取消新界男性原居民享有丁權的政策。他本獲法律援助署批出法援申請，但署方發現他的銀行戶口內資金進出不絕，又質疑他一時說存款是雜工收入，一時卻說是賭馬彩金，有意隱瞞資產，決定撤銷其法援。



早前郭卓堅向司法常務官上訴不果，由資深大律師代表在高等法院申請覆核司法常務官的決定，又辯稱只是無知和疏忽。法官區慶祥考慮各原因後拒絕其上訴許可申請，並指即使此上訴許可申請獲批，區官亦會把其上訴駁回；而區官亦把是次訟費需因郭卓堅獨自承擔，如雙方不同意將重新計算訟費。







