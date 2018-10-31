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﻿美股中段升217點

2018-10-31 列印
　　美國周二股市中段向好，杜指報二四六六○點，升二百一十七點；納指則報七一二五點，升七十四點。滙控美國預託證券價格見六 十三點五一港元，升零點三六港元；騰訊則見二百五十點七港元，跌一點五港元。

  紐約期金報每盎司一千二百二十四點八美元，跌二點八美元；紐約期油則報每桶六十六點三美元，跌零點七四美元。
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