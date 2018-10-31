  • 2018年10月31日 星期三
  • 26º
  • 35%
熱門： 金庸萬聖節港珠澳大橋玉兔國泰

日報新聞 > 港聞

「玉兔」風勢減弱 今早或掛一號波

2018-10-31 列印
Previous Next

　　天文台昨傍晚發出特別天氣提示，颱風「玉兔」會在未來一、兩日逐步減慢及轉向北移動。天文台指，今早考慮是否需發出一號戒備信號。

　　東北季候風正影響華南，同時，颱風「玉兔」向西移動，橫過呂宋，並在昨午稍後進入南海。按照現時預測路徑，「玉兔」會逐步減慢及轉向北移動。至昨晚八時，「玉兔」集結在馬尼拉之西北約三百一十公里，料向西或西北偏西移動。

　　天文台指，雖然「玉兔」已減弱為颱風，但在「玉兔」與東北季候風的共同影響之下，未來數天本港的風勢會頗大。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd