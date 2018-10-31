廣州分校辦校主要是研究生，會專注發展跨學科及主題式學習，強調分校所開設的學科不會與香港本校的重複。
分校的起動資金、建校舍及其後的營運資金等，會獲廣州市政府全力支持，分校的財政與本校基本上獨立，辦校仍由科大作主導，預料最快明年三月向國家教育部提交辦校計劃書。
武俠小說泰斗金庸（原名查良鏞）撒手塵寰。近日身體變得虛弱的金庸，昨午在養和醫院逝世，享年九十四歲。金庸創作的多部武俠小說膾炙人口，其一生共寫下十五部經典作品，由首部《書劍恩仇錄》至最後《鹿鼎記》，均在...
2018-10-31
中國著名民主黨派人士，曾擔任全國人大副委員長，香港光大集團創辦人，有「國舅」、「紅色資本家」之稱的王光英，前日在北京離世，享年一百歲。中國官方宣佈王光英離世的消息時，稱他是「中國現代民族工商業者的優秀代表，著名的社會活動家」，「中國共產黨的親密朋友」。 中央電視台昨在新聞聯播時宣佈，「王光英同志因病於十月二十九日晚九時二十八分在北京逝世」。 報道稱王光英為「中國現代民族工商業者的優秀代表，著名的社會活動家，中國民主建國會和中華全國工商業聯合會的傑出領導人，中國共產黨的親密朋友。」 央視簡介王光英時，提到他曾擔任過第八屆、九屆全國人大副委員長，全國政協第六屆、七屆副主席，中國...
2018-10-31
美國國防部將會派遣超過五千二百名軍人包括武裝士兵，前往南部邊界沿線地區協助國民警衛軍、海關和邊防部隊鎮守邊界，堵截大批準備越境進入美國的非法入境者。這個數字比傳媒日前所報道的八百至一千人大幅增加。 美...
2018-10-31
港島大潭陽明山莊，是香港地標豪宅之一，位處高地勢，四周環山，居住環境靜謐悠閒。是次為大家介紹項目的大單位，實用面積超過1600方呎，擁有3套房設計，特別在於廳堂配有一道弧形大窗，將外面的墨綠山景帶入屋...
2018-10-31
美國總統特朗普向霍士新聞披露，有信心最終會與中方達成很好的貿易協議。美股開市後逐步上升。杜瓊斯工業指數初段升220點，報24664點，升幅約0.9%；標普五百指數由跌轉升，升17點即0.65%，報26...
2018-10-31
AC米蘭經歷各賽事兩連敗後，一度有傳教練加度素帥位不保，不過這位球會名宿上輪意甲變陣出擊，即主場3:2擊敗森多利亞重上勝軌。軍心正盛的紅黑軍團今晚聯賽再次地頭出擊，可望乘勇再挫近況平平的熱拿亞，讓球主客和讓一球「主勝」無問題。 （Now638台、有線614、654台周四凌晨3:30直播） 聞到魷魚香的加度素在上輪意甲孤注一擲，今季首次變陣四四二，雖然該仗球隊一度落後1:2，但最終以3:2反勝森多利亞，助紅黑軍團及時反底。 加度素變陣見成效 加度素鬆一口氣道︰「進攻及防守仍有改善空間，但我也看到一眾球員仍有很大潛力，同時感謝球迷沒有報以噓聲，而是給我們支持。」這名四十...
2018-10-31
秋高氣爽，又是郊遊的好季節，想來點特別一些的體驗，不如今個周末參加在大嶼山沙螺灣村舉辦、由誇啦啦藝術集匯（下稱AFTEC）主理的《「翱翔」藝動沙螺灣》戶外藝術活動吧！屆時將有一連串有趣的戶外劇場、音樂...
2018-10-31
武俠小說泰斗查良鏞（筆名金庸）昨日離世，享年94歲。金庸寫下多部膾炙人口的經典武俠小說，包括《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《射鵰英雄傳》和《笑傲江湖》等，情節豐富多變，人物刻劃精細，多年來屢被改編成影視...
2018-10-31
武俠小說泰斗金庸（原名查良鏞）昨天辭世，終年九十四歲，他一生創作十多部膾炙人口武俠小說，是本港武俠小說黃金歲月的頂尖作家，並創辦《明報》，其政論亦極具地位，在文學、新聞業以至中華文化的影響，同樣舉足輕重。這位一代文豪離我們而去，令人反思，現代人太着重物質，忘記了閱讀小說能夠帶來豐盛的精神生活。 金庸的著作，包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等等，成為武俠小說的經典，且有無窮的生命力，歷年來無數次被改編為電視劇、電影等，人稱「有華人的地方，就有金庸的武俠」，可知他對華人文化有着重大的貢獻。 不過，隨著網絡文化興起，武俠小說...
2018-10-31
所謂哀兵必勝，其實只是相對驕兵必敗。兩軍對壘，既然其中一方必敗，則另一方當然是贏家，實則「哀兵」本身並無必勝的道理。至於在馬場上，一場賽事動輒有十幾匹馬參戰，總不會每一匹都是驕兵吧，所以哀兵必勝更說不通。然而，留意到近季每逢有些馬房提早知道必定出局，就像上季的告達理，當放開懷抱釋除壓力後，成績反而比咬牙苦戰時好，正正應了哀兵必勝之說。麥菲文已定了散倉日期，且看這支哀兵是否又可在最後階段多贏頭馬。 第一場五班一六五○米泥地。「神乎其技」在港十四戰雖然尚未開勝門，而且上季由潘頓一連拼了四仗，都只能多添一亞一殿，照理即使如今可落五班作賽，充其量都只是有些微優勢而已。不過若細看上季...
2018-10-31