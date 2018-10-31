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科大廣州建分校

2018-10-31 列印
■科大校長史維。
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　　香港科技大學校長史維公佈在廣州設立分校計劃，他表示選址廣州高鐵慶盛站旁，佔地一點一三平方公里，比香港校園為大。

  廣州分校辦校主要是研究生，會專注發展跨學科及主題式學習，強調分校所開設的學科不會與香港本校的重複。

　　分校的起動資金、建校舍及其後的營運資金等，會獲廣州市政府全力支持，分校的財政與本校基本上獨立，辦校仍由科大作主導，預料最快明年三月向國家教育部提交辦校計劃書。

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