  • 2018年10月31日 星期三
  • 26º
  • 35%
熱門： 金庸萬聖節港珠澳大橋玉兔國泰

日報新聞 > 港聞

男子虛報被劫 訛稱失77萬元

2018-10-31 列印
■警方正對案件展開進一步調查。
Previous Next

　　九龍灣男子虛報遇劫被捕，前晚十一時許，二十七歲姓李肥身材男子，報稱途經宏開道一幢工業大廈對開，遭獨行賊向臉部噴灑不明液體後，劫去他內有七十七萬元、手機及外套的手提袋逃去。

　　警方到場調查，李並無受傷，拒絕送院，警員載事主在附近一帶兜截，惟並無發現。但警員帶事主返警署助查期間，發覺他的口供有疑點。

　　經再三查問，終揭發劫案純屬子虛烏有，懷疑他報假案，以涉嫌浪費警力將李拘捕。警方正對案件展開進一步調查，了解疑人犯案動機及事件是否另有別情。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd