九款膠袋選擇 最快2020實施 垃圾徵費 三口家料月付51元

拯救地球，源頭減廢，人人有責，每家每戶將來須額外付出。環境局建議推行按袋及按量的垃圾收費，預料最快二○二○年底實施。市民棄置廢物，日後須先購買「指定垃圾袋」，分九種不同大小，容量介乎三至一百公升，相關徵費草案將月中提交立法會審議，冀早日落實收費，推動各界改變減廢習慣。



環境局昨日公佈，十一月十四日向立法會提交《都市固體廢物收費修訂條例草案》，建議按「污染者自付」的原則和現時廢物收集的方式，實行兩種收費模式，分別為按袋收費及按重收費。環境局局長黃錦星表示，收費是政府整個減廢策略中至為重要的一環，冀透過提供經濟誘因，鼓勵各界積極落實源頭減廢，減少整體廢物棄置量。



草案月中立會審議



環境局建議實施都市固體廢物徵費，首三年將指定垃圾袋的收費，每公升收一角一仙，以常用的十公升裝為例，售價每個一元一角，估計若三人家庭每日用一個垃圾袋，每月垃圾費為三十三元至五十一元。至於其他大型廢物則每件劃一收費十一元，收費水平將在實施三年後檢討。



初步計劃在全港四千個銷售點分銷，包括超級市場、便利店、油站和郵政局等。黃錦星表示，局方十一月十四日向立法會提交條例草案，以進行辯論。他認為要改變市民行為有挑戰性，但會建議草案通過後，設一年至一年半的準備期，讓不同持份者及市民有時間為落實收費作好準備，期間將透過宣傳及教育，加深各方對收費計劃的了解。



違例可罰款千五



黃錦星續指，若有人不使用指定垃圾袋棄置垃圾，將會罰款一千五百元，建議法例落實有半年適應期，執法人員會口頭警告，屢勸不改才會執法。當局亦會開設一系列先導計劃，協助社區源頭減廢，包括設立免費塑膠回收計劃，並試行逆向售賣機，方便回收膠樽；另外，又會向每位綜援受助人提供每月十元津貼，以減輕收費帶來的負擔。



黃錦星表示，過去一段時間，香港人均都市固體廢物棄置量持續上升，認為在全球氣候變化的情況下，推動各項惜物減廢和支援回收的工作刻不容緩，估計有關徵費最快在二○二○年年底落實，強調政府會繼續積極爭取社會各界支持，期望可盡快通過條例草案。